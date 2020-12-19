Son dakika haberi | Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiası: 5 gözaltı

Son dakika haberleri... ŞARKICI Songül Karlı'nın 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası üzerine eski eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındıSongül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti.

ŞARKICI Songül Karlı'nın 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası üzerine eski eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı

Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Songül Karlı'nın iddiaları üzerine inceleme başlattı. Polis ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü aralarında Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün de olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan Kerem K.,Mediha Gülcan E. ve Mustafa K. sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Dün adliye sevk edilen Metin Yüncü ve Sezai T. 'ye ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldılar.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı