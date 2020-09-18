Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor
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Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor

Bikinili ve cesur pozlarıyla sıkça adından söz ettiren Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu "Hep bir yerlerin konuşuyor anne" diyerek Karlı'ya tepki gösterdi.

18.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 18.09.2020 13:10

Ünlü şarkıcı Songül Karlı, önceki gün yeni yaşını menajer Kemal Aslan'ın Etiler'deki ofisinde kutladı. Bikinili pozlarıyla konuşulan Karlı, oğlu Efe'nin pozlarından dolayı kendisine sitem ettiğini söyledi.

"ANNE HEP BİR YERLERİN KONUŞULUYOR"

Habertürk'te yer alan habere göre: Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulan türkücü, o kare için "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. Efe diyor ki 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor'" dedi.

"GÖĞÜSLERİMİ 4. KEZ KÜÇÜLTTÜRECEĞİM"

Vücudunda estetik olmadığını söyleyen Karlı, sadece göğüsleriyle ilgili küçültme işlemi yaptığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar dediler ki 'Allah aşkına bi git küçült'. 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum."

Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor
Haber Yorumları (2)
MALATYALI RIFAT: SONGÜL HANIM BİZ ALEVİLERİN YÜZ AKIDIR. OĞLUNA EDEP EDEP EDEP DİYORUM. ANNEYE SAYGI DİYORUM. KARANLIK DÜŞÜNCELERİ KİM KOYMUŞ ONUN BEYNİNE ANLAMIYORUM. SONGÜL HANIM ALEVİ GÜZELİ, CANIMIZSIN. LÜTFEN OĞLUNU 2020 YILINA UYGUN YETİŞTİR. GERİCİ DÜŞÜNCE BUNLAR.
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HÜSEYİN: Allah var ilk gördüğüm andan beri çok hoş olduğunu düşündüğüm bir hanımdır kendisi. .
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