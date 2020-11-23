Songül Karlı kimdir, kaç yaşında? Songül Karlı nereli? Songül Karlı'nın oğlu kim?

Sesi ve sanatçı kişiliğiyle ünlenen Songül Karlı, gündemden düşmeyen isimlerden biri. Sık sık magazine konu olan Songül Karlı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Songül Karlı kaç yaşında? Songül Karlı nereli? Songül Karlı'nın oğlu kim? Songül Karlı'nın eski eşi kimdir? Songül Karlı son hali nasıl? Songül Karlı'nın sunduğu programlar...

Pek çok yapımda sunuculuk yapan, şarkılarıyla sevilen Songül Karlı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

SONGÜL KARLI KİMDİR?

15 Eylül 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

Songül Karlı sekiz yıldır birlikte olduğu imam nikahlı eşi Ergün Topaloğlu'ndan 2002 yılında ayrıldı. Daha sonra evlendiği Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2008 yılında ondan da boşandı. 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı 'Su Gibi' ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

2004'te son albümü Kaç Bahar'ı çıkardıktan sonra müzik yaşamına ara veren Songül Karlı, 1990'lı yıllarda başladığı tv kariyerinde, Paşa Baba Konağı, Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk deneyimi de kazandı.

SONGÜL KARLI KAÇ YAŞINDA?

11973 yılında dünyaya gelen sanatçı 47 yaşındadır.

SONGÜL KARLI'NIN OĞLU KİMDİR, ESKİ EŞİ KİMDİR?

İki kez evlilik yapan Songül Karlı'nın ilk eşi Baykal Gümüş'tür. Bu evlilikten Efe Furkan Gümüş adında bir oğlu var.

2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlenmişti.

SONGÜL KARLI ŞARKILARI

Dallarımı Kırdılar

Güzel Bu Nasıl Sevdaymış

Babamın Kızıyam

Yandırdın Kalbimi

Yalan

Omuz Omuza

Az Bana

Ay Gibi Yar

Yine Gönlüm Hoş Değil

Şeker Almaya Geldim

Benim Yarim

Dağlara Gel

Deli Yiğidim

Kamber Ağa

Derdim Çoktur

Hayat Bir Gün

Geleceğin Yok Senin

Böyle Olurmu?

Anam Ağlar

Fadimem

Nazlana

Özge Yar

Yazın Yağar Kar Başıma

Ağlasam mı

Koca Dünya

Bir Yana

Can Sevdiğim

Derman Sendedir

Yola Çevirdiler Beni

Halimiz Budur

Mihribanım

Hamsi Gözlüm

SONGÜL KARLI'NIN SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR

Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7

İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX TV

Su Gibi (2008) FOX TV

Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk

Bugün Yıldız Benim (2015)Show TV

Oyuncu olarak yer aldığı diziler

Paşa Baba Konağı (2000) TGRT

Reyting Hamdi (2002) ATV

Türkü Filmi (2004) Kanal 7

Yasemince (2010) FOX TV