Songül Karlı'nın bikinili pozları olay oldu

Ünlü sanatçı Songül Karlı, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İşte o kareler...

Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, Instagram'dan bikinili hali ile takipçilerinin karşısına çıktı. Kız arkadaşları ile eğlendiği anlardan paylaşımlarda bulunan Songül Karlı, siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

47 yaşındaki Songül Karlı'nın fiziğine övgü dolu yorumlar yapıldı.

Karlı, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozları için 14 yaşındaki oğlunun "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne" diyerek kendisine tepki gösterdiğini ifade etmişti.

Vücudunda estetik olmadığını da açıklayan Karlı, "Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım. Göğüslerimi üç kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4'üncü operasyon kapıda" demişti.

İŞTE SONGÜL KARLI'NIN ÇOK KONUŞULAN BİKİNİLİ POZLARI...

Karlı, 47 yaşında olmasına rağmen kusursuz vücut hatlarıyla yıllara medyan okuyor.

Kaynak: Snob Magazin