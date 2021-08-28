Soner Sarıkabadayı'nın yeni keşfi

Çocuk yaşlardan itibaren müzik eğitimi alan ve İstanbul, İzmir gibi şehirlerde sahne çalışmalarına devam eden genç şarkıcı Beyza Bakırcı'nın hayali gerçek oldu...

Sahibi olduğu müzik şirketi PDND Müzik ile yetenekli genç müzisyenlere destek olmaya devam eden başarılı sanatçı Soner Sarıkabadayı, Beyza Bakırcı'nın müzik kariyerinin ilk projesi olan "Merhabası Vedalı" nın prodüktörlüğünü üstlendi. 22 yaşında olan genç şarkıcı Beyza Bakırcı'nın ilk single'ı olan "Merhabası Vedalı" nın sözü ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya, düzenlemesi Çağrı Telkıvıran'a, mix - mastering ise Özgür Yurtoğlu'na ait. Halil Caner Çetiner yönetmenliğinde çekilen klipte Bakırcı, fresh ve sportif bir imaj ile izleyicilerin karşısına çıktı.

Kaynak: Snob Magazin