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Sonbahar yaprakları ile '10 Kasım' yazdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sonbahar yaprakları ile '10 Kasım' yazdı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde temizlik işçisi sonbahar yaprakları ile ' 10 Kasım' yazdı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde temizlik işçisi sonbahar yaprakları ile ' 10 Kasım' yazdı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Erbaa Belediyesi temizlik işçisi Ayhan Arslan, Cumhuriyet Meydanı'nda ağaçlardan dökülen yapraklarla '10 Kasım' yazdı. Arslan, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü anısında hazan mevsiminde dökülen yapraklarla 10 Kasım yazmaya karar verdiğini söyledi. - TOKAT

Sonbahar yaprakları ile '10 Kasım' yazdı

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