Sonbahar kış sezonu tesettür giyimde etek kombinleri

Tesettür giyimde tercih edilen seçeneklerden biri olan etekler, pek çok üst giyim parçası ile kombinlenebilir. Üst giyim için genellikle gömlek tercih edilse de sonbahar kış sezonunun vazgeçilmezi olarak kazak, ceket ve sweatler ön plana çıkıyor.

Etek modelleri şıklığın yanı sıra rahat bir gün için de tercih ediliyor. Tesettür giyim seçeneklerinde bulabileceğiniz tesettür etek modelleri arasında kot etek, kloş etek, pilili etek, deri etek, şifon etek gibi pek çok seçenek bulunuyor. Fazla seçenek olması rahat, salaş veya şık kombinler yapmak isteyenler için farklı seçenekler sunuyor.

TESETTÜR ETEK GÖMLEK KOMBİNLERİ

Etek kombinleri arasında en çok aranan parça olan gömlek, kimi zaman şık bir davette tercih ediliyor; kimi zaman ofis şıklığının vazgeçilmezi oluyor. Tesettür giyimde son zamanlarda ise tesettür etek gömlek kombinlerini vintage olarak görmek mümkün. Kumaşı dökümlü tercih edilen bu kombinlerde öne çıkan bir nokta ise renklerin uyumu. Tek rengin farklı tonlarının tercih edildiği kombinler genellikle öne çıkıyor.

Tesettür giyim içerisinde etek gömlek kombinleri için kot etek ile tercih edilen klasik gömlekleri görmek mümkün. Son trendlerde ise gömlekleri hareketlendiren kloş veya pilili etekler tercih ediliyor. Etek gömlek kombini şıklığı da sağlayan bir kombin olarak karşımıza çıkıyor. Şifon eteklerle tercih edilebilecek bu kombinleri aksesuar tamamlıyor.

TESETTÜR ETEK KAZAK KOMBİNLERİ

Tesettür giyimin vazgeçilmez parçaları arasında yer alan etek, sonbahar kış sezonunda kazak ile buluşuyor. Tesettür etek kazak kombinlerinde kış aylarında sıklıkla tercih edilen kadife etekler uçuş uçuş olabilir. Bu sezonda tercih edilebilecek bir diğer parça ise süveter… Bu sezonda sıklıkla gördüğümüzsüveter, etek kombinlerinin vazgeçilmezi oluyor. Qras modelleri ile kombinleriniz çok daha hareketli hale geliyor.