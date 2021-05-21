Son Yaz yeni bölüm canlı yayın HD izle! Son Yaz19. bölüm full izle! Son Yaz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğum günü sonrasında kendisini Kara ailesinin bir parçası gibi hissetmeye başlayan Akgün, kabul edildiği ailenin kızı ile gizli gizli ilişki yaşamaktadır. Akgün Gökalp Taşkın bu durumu içine sindiremese de Selim'in yüzüne söylemesine bu defa Yağmur izin vermez. İlişkilerini kimseden izin almadan yaşayacaklardır. Her şeyin farkında olan Canan'ın Akgün'e tepkisi ise çok farklı olacaktır.

Selim de artık Canan'la yaşadıkları yeniden yakınlaşmaya bir isim koymak istemektedir. Canan'a hazırlayacağı sürpriz hiç beklemediği şekilde noktalanır.

Soner ve Eray'ın arası, Eray'ın Naz'la ilgili yapacağı bir hamle ile iyice açılır. Soner'i yatıştırmak hiç kolay olmayacaktır.

Akgün bir yandan Gökhan'a verdiği sözü tutmak için yarışa hazırlanırken bir yandan da taze sevgilisine bir ilk buluşma sürprizi hazırlamaya karar verir. Fakat Gökhan'ın Akgün için başka planları vardır. Selçuk Taşkın'ı takıntı haline getirmiş olan Gökhan gerekirse Selçuk Taşkın'ı öz oğlunun acısıyla sınamaya hazırdır.

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akgün, Gökhan'ın abisi olmadığından şüphelenip, onu hastanelik edene kadar dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan'ın onu asla affetmeyeceğini düşünür ve kendini affettirmek için Gökhan'ın el konulan arabasını geri almaya karar verir. Soner ve Eray da Akgün'e yardımcı olacaktır. Diğer taraftan Yağmur, Gökhan'ı Akgün'le ilgili yumuşatmak için karşısına çıkar. Gökhan, Yağmur ve Akgün arasındaki bağın gücünü fark eder ve bundan hoşlanmaz. Gökhan'ın Akgün'ü yalnızlaştırmak için yapacağı hamle, Yağmur'un Akgün'le olan ilişkisini sorgulamasına yol açarken, Akgün de Gökhan'ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır.

Selim, Fatih'i gözaltına almış olsa da Serap'ın tanıklığı Fatih'in tutuklanmasını zorlaştırır ancak Selim'in hamleleri henüz tükenmemiştir. Selim ve Canan, kimseye söylemeden ilişkilerini yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansını mahvetmemeye kararlıdır.

Akgün'ün babası 12 yaşındaki doğum gününde tutuklandığı gün Akgün, bir daha doğum gününü kutlamamaya yemin etmiştir. 21 yaşına girerken kendisini seneler sonra bir ailenin parçası gibi hisseden Akgün, hayatı ve seçimleriyle ilgili bir yol ayrımına gelir. Yeni yaşında hayatın siyah ve beyazdan ibaret olmadığını anlayacak ve doğum gününü kendisini en mutlu hissettiği yerde kutlayacaktır.

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