Son Yaz yeni bölüm canlı yayın HD izle! Son Yaz 15. bölüm full izle! Son Yaz 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Son Yaz yeni bölüm canlı yayın HD izle! Son Yaz 15. bölüm full izle! Son Yaz 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Son Yaz yeni bölüm canlı yayın HD izle! Son Yaz 15. bölüm full izle! Son Yaz 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Ekranları sevilen dizisi Son Yaz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Son Yaz dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Son Yaz canlı izle! Son Yaz FOX TV canlı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Son Yaz canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Son Yaz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Son Yaz dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Son Yaz canlı izle, Son Yaz FOX TV canlı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Son Yaz canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akgün ve Yağmur ayrılık sonrası yeni duruma alışmaya çalışmaktadırlar ama ikisi de acı çekmektedir. Akgün eline geçen fotoğrafın arkasında yatan hikâyenin peşine düşer ve ilk olarak Selim'i babasıyla görüşmek için ikna eder. Ama Selçuk Taşkın'ın fotoğrafa verdiği tepki çok sert olur. Akgün'ün içindeki şüphe artar. Kaan, Yağmur ve Akgün'ün ayrıldığını duyunca bu fırsatı kaçırmaz ve Yağmur'a yakınlaşmaya çalışır. Kaan'ın bu hamlesini öğrenen Akgün hesabını sormak üzere soluğu Kaan'ın yanında alır.Kaan ve Akgün arasında çıkan kavga; Fatih, Serap, Canan ve Selim'in de bulaşmasıyla adli bir vakaya dönüşür. Kavgayı fırsata çeviren Fatih, Akgün'ü mahkemeye verir. Selim ve Canan, Akgün'ü tutuklanmadan kurtarmak için birlikte harekete geçerler.Akgün'ün avukatlığını Canan üstlenir. Bu arada Selçuk Taşkın'ın Halil Sadi'yi aradığını öğrenen Selim bunun hesabını sormak için Selçuk'a gittiğinde sürpriz bir gerçeği öğrenecektir.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akgün, cezaevine girmiştir. Selim, Akgün'ün hayatının cezaevinde güvende olmayacağının farkındadır. Halil Sadi'nin adamları, Akgün'ün peşini bırakmayacaktır. Canan ve Selim, bir an önce Akgün'ü cezaevinden çıkartmak için harekete geçerler. Ancak Akgün'ün en az duruşmaya kadar cezaevinde kalacağı kesinleşince, Akgün'ü içerde tek başına bırakmak istemeyen Soner de içeri girmeye kara verir. Akgün ve Soner içerde birbirlerini korurken, Akgün başka bir mahkumdan abisine dair bir bilgi elde eder.

SON YAZ CANLI İZLE (20.00)

SON YAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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