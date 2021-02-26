Son Yaz Yağmur kim, gerçek adı ne? Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında ve nereli?
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Son Yaz Yağmur kim, gerçek adı ne? Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında ve nereli?

26.02.2021 22:40 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:43
Son Yaz Yağmur kim, gerçek adı ne? Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında ve nereli?

FOX TV'de yayınlanan Son Yaz dizisi, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geldi. Son Yaz dizisi konusunun yanı sıra oyuncularıyla da dikkat çekti. Son Yaz Yağmur karakteri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki, Son Yaz dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında ve nereli?

FOX TV ekranlarında başlayan Son Yaz dizisi bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ali Atay ve Funda Eryiğit gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Son Yaz dizisi, konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da seyircilerin ilgisini çekti. Son Yaz dizisinde Yağmur karakteri, sosyal medyada çok ilgi gördü. Dizide Yağmur karakterini genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan canlandırıyor. Peki, Son Yaz dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detayları!

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Son Yaz Yağmur karakterine canveren Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da doğmuştur. 21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenmiştir. ilk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir.

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