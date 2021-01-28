Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz konusu ve oyuncuları...

Son Yaz dizisinin ve konusu, dizisinin ilk bölümüyle beraber izleyenlerin dikkatini çekti. Çekimleri geçtiğimiz aylardan başlanan ve yayın hayatına yeni başlayan Son Yaz dizisinin yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlenirken, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel oturuyor. Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz konusu ve oyuncuları...

Son Yaz dizisinin konusu ve oyuncuları 1. bölümüyle merak konusu oldu. Tanıtımları günler öncesinden yapılan Son Yaz oyuncu kadrosu ve sahneleriyle sosyal medyaya da konu olmuştu. Son Yaz dizisi konusu hakkında detaylar..

SON YAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günleri 20:00'da FOX TV'de...

SON YAZ GENEL KONUSU NEDİR?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.

Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.

Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

SON YAZ OYUNCULARI

Son Yaz dizisi, 1 Ocak Cuma yani bu akşam ilk bölümü ile Fox TV ekranında izleyicilerle buluşacak. Ali Atay, Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı dizinin yan karakterlerinde de güçlü isimler bulunuyor. Sinan Tuzcu, Emre Karayel, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin gibi isimler birlikte aynı sette buluştu. Son Yaz bir aile hikayesi ve izleyiciler kendi hayatlarını da bu yapımda bulacak. Dizinin hikayesinde olması gerektiğinden daha fazla bir karmaşa görmeyeceksiniz. Yani hayatın genel akışıyla uyumlu bir çizgide ilerleyecek.