Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz 9. bölüm full HD izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle!
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Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz 9. bölüm full HD izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle!

26.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:43
Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz 9. bölüm full HD izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle!

Son Yaz dizisinin ve konusu, dizisinin ilk bölümüyle beraber izleyenlerin dikkatini çekti. Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz konusu nedir? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz 9. bölüm full HD izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle!

Son Yaz dizisinin ve konusu, dizisinin ilk bölümüyle beraber izleyenlerin dikkatini çekti. Çekimleri geçtiğimiz aylardan başlanan ve yayın hayatına yeni başlayan Son Yaz dizisinin yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlenirken, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel oturuyor. Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz konusu nedir? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz 9. yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

SON YAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günleri 20:00'da FOX TV'de yayınlanmaktadır.

Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz 9. bölüm full HD izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle!

SON YAZ DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günleri 20:00'da FOX TV'de yayınlanmaktadır.

Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz 9. bölüm full HD izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle!

SON YAZ 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim'in tanığının ölümünden kendini sorumlu tutan Canan hala yaşadığı olayın etkisinden kurtulamamıştır. Selim Canan'ı teselli etmeye çalışsa da o da bu olaydan kötü etkilenmiştir. Akgün, Yağmur için endişelenirken kendi babasının ölüm haberini alır ve Selim'le beraber cenazeye katılmak üzere İstanbul'a giderler. Akgün babasını affetmeyeceğini söylemiş olsa da ölümü onu çok üzer. Ancak bu üzüntüsü yerini bir sürprize bırakacaktır. Cenaze dönüşü Selim hızla köstebeğin peşine düşerken Akgün ise Selim'e söylediği yalanların vicdan azabına dayanamaz ve temelli İstanbul'a dönmeye karar verir. Yağmur Akgün'ün bu kararını kabullenmek istemez. Akgün ise İstanbul'a dönmeden önce görülecek son hesabın peşine düştüğünde Selim'in köstebeğe hazırladığı tuzağa doğru yol aldığından habersizdir.

SON YAZ 8. BÖLÜM İZLE!

SON YAZ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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