Son Yaz Naz kimdir? Son Yaz Naz karakterini canlandıran Yasemin Yazıcı kimdir, kaç taşında, nereli?

FOX TV ekranlarında başlayan Son Yaz dizisi bu hafta 2. bölümüyle ekranlara geldi. Ali Atay ve Funda Eryiğit gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Son Yaz dizisi, konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da seyircilerin ilgisini çekti. Son Yaz dizisinde Naz karakteri, sosyal medyada çok ilgi gördü. Dizide Naz karakterini genç oyuncu Yasemin Yazıcı canlandırıyor. Peki, Son Yaz dizisinde Naz karakterini canlandıran Yasemin Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detayları!

YASEMİN YAZICI KİMDİR?

8 Eylül 1997'de İstanbul'da doğan Yasemin Yazıcı, Dialog ve Pera Güzel Sanatlar okullarında diksiyon ve oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans ve vokal eğitimi de aldı. Okul yıllarında Türkçe, Fransızca ve İngilizce dillerinde, "Kral Oidipus", "Antigone", "Bir Yaz Gecesi Rüyası", "Lysistrata", "Faust (vol. I)", "Hugo Sistemi" ve "Ayrılma" adlı oyunlarla sahneye çıktı.

2018 yılında London School of Economics Sosyal Antropoloji bölümünden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra London Academy of Music and Dramatic Arts (LAMDA)'ta yine oyunculuk üzerine eğitim aldı. Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra ise İstanbul Film Akademi'de Ezel Akay, Deniz Ölmez gibi alanının usta isimlerinin eğitim verdiği "Pratik Oyunculuk Atölyesi" sertifika programına katıldı.

Yasemin Yazıcı "Son Yaz" dizisinde Naz karakterini canlandırıyor.