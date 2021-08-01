Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı

Son olarak Son Yaz dizisiyle hayranlarıyla buluşan Alperen Duymaz, Fethiye'de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Çalışmalar sırasında sosyal medyada canlı yayın açan 28 yaşındaki genç oyuncu, kullanıcılardan olumlu tepkiler aldı.

Yurdun dört bir kösesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürerken bir çok ünlü isim, söndürülme çalışmalarına bizzat katkıda bulunuyor. Çukur dizisinde "Emrah Komiser" karakteriyle ünlenen ve son olarak Son Yaz dizisinde hayranlarıyla buluşan Alperen Duymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile söndürme çalışmalarına destek verdiğini gösterdi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARININ ORTASINDA CANLI YAYIN AÇTI

Yangın söndürme çalışmalarının ortasında canlı yayın yapan 28 yaşındaki genç oyuncunun nefes nefese kaldığı anlar kameralara yansıdı. Yayın sırasında tankerlerde su bittiğinden dert yanan Duymaz, sosyal medyadan olumlu tepkiler aldı.

HAYRANLARI KAYIP İLANINI PAYLAŞMIŞTI

Rol aldığı Son Yaz dizisinin sezon finali yapması sonrası bir süre sessizliğe bürünen Alperen Duymaz için hayranları, geçtiğimiz haftalarda "Kayıp Aranıyor" ilanı yayınlamıştı.