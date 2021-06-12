Son Yaz dizisinde sürpriz ayrılık! Resmen açıkladı

Başrollerinde Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan, Ali Atay ve Funda Eryiğit'in rol aldığı 'Son Yaz' dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. Sezon finalinde vurulan Canan'ın akıbeti belli oldu. Son Yaz'ın Canan'ı Funda Eryiğit açıkladı...

Son Yaz dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali ile ekranlara geldi. Yayınlanan sezon finalinde Canan ve Selim, ailesi ile birlikte saldırıya uğradılar. Saldırı sonucu vurulan Canan'a ne olacağı ise oldukça merak konusu oldu. Peki Son Yaz'ın Canan'ı ölüyor mu? Funda Eryiğit diziden ayrılıyor mu?

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla diziye veda ettiğini açıkladı.

İşte Son Yaz'ın Canan'ı Funda Eryiğit'in o açıklaması:

"Final bölümünü izlerken ben de çok hüzünlendim, son sahnede ben de ağladım. Canan öldü fakat isterim ki, kendisi hayalini gerçekleştirememiş olarak kalmasın aklınızda. Şöyle hatırlayın onu mesela: Canan ofisini açmış, cübbesini giymiştir. Davaya giderken, Yağmur ve Altay okuldan dönünce ya da ailesinin bir şeye ihtiyacı olduğunda rahatlıkla eve girebilsinler diye anahtarı saksının altına bırakmıştır. Erken çıkması gerektiği için Selim'den çiçekleri sulamasını rica etmiştir. Selim kesin söylenir ama yine de sular ve Canan Selim'i hep sever.

"KUCAK DOLUSU SEVGİLER"

O3 Medya'ya çok teşekkürler. Selim Bağcı'ya ve bütün ekibe, bütün oyuncu arkadaşlarıma kucak dolusu sevgiler. Yolları açık olsun. Stresi, keyfi, neşesi, zorluğu, emeği, tüm anılarıyla hayatımda önemli bir yerde olacak Son Yaz. Diziyi seven, sahiplenen tüm seyircilere sevgiler, öpücükler. Hoşçakalın."

Son Yaz dizisinin ikinci sezonunun Eylül ayında başlaması bekleniyor. Dizinin hikayesi artık İstanbul'da devam edecek. Funda Eryiğit'in ayrılmasının ardından yeni karakterlerin de hikayeye dahil olması beklentisi arttı.

SON YAZ KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.

Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.

Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgar, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

Kaynak: Snob Magazin