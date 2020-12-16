Son Yaz dizisi oyuncuları kimler? Son Yaz konusu nedir, nerede çekiliyor? Son Yaz fragman izle!

FOX TV'de başlayacak olan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Son Yaz oyuncuları kimler? Son Yaz konusu nedir, nerede çekiliyor? Son Yaz fragman izle!

Yakında FOX ekranlarında yayınlanacak Son Yaz dizisinin fragmanı yayınlandı. Son Yaz dizisi oyuncuları kimler? Son Yaz konusu nedir, nerede çekiliyor? Son Yaz fragman izle!

SON YAZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Urla ve Seferihisar'da bir çok doğa harikası da izleyici karşısına çıkarılacak. Yakında başlayacak dizi merakla bekleniyor.

SON YAZ OYUNCULARI

Alperen Duymaz - Akgün

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur

Ali Atay - Selim

Funda Eryiğit - Canan

Emre Karayel

Şebnem Dönmez

Sarp İkiler

Arif Pişkin