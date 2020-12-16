Son Yaz dizisi oyuncuları kimler? Son Yaz konusu nedir, nerede çekiliyor? Son Yaz fragman izle!
16.12.2020 00:34 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:39
FOX TV'de başlayacak olan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Son Yaz oyuncuları kimler? Son Yaz konusu nedir, nerede çekiliyor? Son Yaz fragman izle!
Yakında FOX ekranlarında yayınlanacak Son Yaz dizisinin fragmanı yayınlandı. Son Yaz dizisi oyuncuları kimler? Son Yaz konusu nedir, nerede çekiliyor? Son Yaz fragman izle!
SON YAZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Urla ve Seferihisar'da bir çok doğa harikası da izleyici karşısına çıkarılacak. Yakında başlayacak dizi merakla bekleniyor.
SON YAZ OYUNCULARI
Alperen Duymaz - Akgün
Hafsanur Sancaktutan - Yağmur
Ali Atay - Selim
Funda Eryiğit - Canan
Emre Karayel
Şebnem Dönmez
Sarp İkiler
Arif Pişkin