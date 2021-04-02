Son Yaz canlı izle! Son Yaz FOX canlı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz oyuncuları kimler?

Son Yaz dizisi bu akşam yeni bölüyle izleyenlerin karşısına çıkıyor. Son Yaz canlı izle! Son Yaz FOX canlı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz oyuncuları kimler? Son Yaz 14. bölüm izle! Son Yaz canlı izle! Son Yaz FOX Tv izle! Son Yaz dizisi konusu nedir?

Son Yaz dizisi bu akşam yeni bölüyle izleyenlerin karşısına çıkıyor. Son Yaz canlı izle! Son Yaz FOX canlı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz oyuncuları kimler? Son Yaz 14. bölüm izle! Son Yaz canlı izle! Son Yaz FOX Tv izle! Son Yaz dizisi konusu nedir? İşte detaylar haberimizde…

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SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akgün aklanmıştır. Ve artık onun için yeni bir hayat başlıyordur. Selim ve Selçuk Taşkın'a kirli işlere bulaşmayacağına dair söz verir ve Soner ve Eray'la ortak olduğu mekânı canlandırmaya karar verir. İstanbul'dan tanıdığı sürpriz bir sanatçıyla irtibata geçer ve onu mekânlarında konser vermesi için ikna eder.

Yağmur, Akgün'ün başı beladan kurtulduğu için çok mutludur. Babasının üstü kapalı bir şekilde yaptığı, Akgün'den uzak durması yönündeki uyarıları ciddiye almaya pek niyeti yoktur. Diğer taraftan Akgün, Selim'le aynı çatı altında yaşarken, Yağmur'a yaklaşamayacağını bilir ancak kendisine hâkim olmakta zorlanır. Akgün, aşkına karşı koyamayacağını anladığında ciddi bir karar alması gerekecektir.

Selim ise Akgün'le yaptığı operasyonun detaylarını saklayarak, katil zanlısı Cemal'i yakalar. Selim'in hikayesindeki boşluklar, inandırıcılığını sorgulatır ve süregelen soruşması kapsamında bu olayı da araştırması için bir muhakkik atanır. Canan, Selim'in başının bu sefer gerçekten derde girdiğinden emindir ve bunu durdurmak için harekete geçer.

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SON YAZ DİZİSİNİN KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur. Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir. Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

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