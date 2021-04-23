Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 17. yeni bölüm canlı izle! Son Yaz yeni bölümde neler olacak?

Son Yaz yeni bölüm bugün Fox TV'de yayınlanacak. Son Yaz 17. bölüm canlı izle! Son Yaz yeni bölümde neler olacak? Fox TV Son Yaz canlı izle! Cuma günü Fox TV yayın akışında neler var? Son Yaz yeni bölüm canlı olarak izle! Son Yaz bir önceki bölümde neler oldu? Son Yaz Fox TV canlı izle!

Fox TV yeni dizisi Son Yaz canlı izle! Son Yaz konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Son Yaz 18. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Son Yaz yeni bölümde neler olacak? Son Yaz konusu ne? Son Yaz oyuncu kadrosunda kimler var?

SON YAZ CANLI İZLE!

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yakın çevresindekiler Gökhan'a şüpheli yaklaşsa da Akgün abisini bulduğu için mutludur.Canan, Selim'in babasını öğrendikten sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Selim ise Fatih'in üzerine daha kararlı giderek Korhan'ın cesedini aramaya başlar. Bu arada Naz'ın Eray'ı sıkıştırmasıyla nihayet cezaevinden çıkan Soner deGökhan'ın bir sahtekâr olduğundan emindir. Yağmur'un desteğiyle Akgün de şüpheye düşer.

Selçuk'un çözmeye çalıştığı defterden sürpriz bir isim çıkar. Metin'in babası Boran Yaman'ın Halil Sadi ile ilişkisi olduğunu anlayan Selim onun da peşine düşer ve Boran Yaman'ın avukatı olarak karşısına beklenmedik bir isim çıkar. Fatih için ise çember daralır ve korktuğu başına gelir. Fatih'i Selim'in elinden kurtaran sürpriz bir isim olacaktır.

Bu sırada Yağmur herkesten gizli Gökhan ve Akgün'ün DNA'sını alıp Selim'den test için ricacı olur. Akgün abisiyle ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktır.

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akgün, cezaevine girmiştir. Selim, Akgün'ün hayatının cezaevinde güvende olmayacağının farkındadır. Halil Sadi'nin adamları, Akgün'ün peşini bırakmayacaktır. Canan ve Selim, bir an önce Akgün'ü cezaevinden çıkartmak için harekete geçerler. Ancak Akgün'ün en az duruşmaya kadar cezaevinde kalacağı kesinleşince, Akgün'ü içerde tek başına bırakmak istemeyen Soner de içeri girmeye kara verir. Akgün ve Soner içerde birbirlerini korurken, Akgün başka bir mahkumdan abisine dair bir bilgi elde eder.

SON YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Alperen Duymaz - Akgün

Ali Atay - Selim

Funda Eryiğit - Canan

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur

Emre Karayel - Fatih

Sinan Tuzcu - Metin

Şebnem Dönmez - Serap

Arif Pişkin - Selçuk

Halil Babür - Soner

Sezer Koç - Emel

Yasemin Yazıcı - Naz

Erdem Şanlı - Kaan

Sarp İkiler - Arda

Nedim Ata Arman - Altay

Yunus Narin - Eray

Cengiz Okuyucu - Ahmet