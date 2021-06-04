Son Yaz canlı izle! FOX Son Yaz 21. bölüm izle! Son Yaz 21. bölüm fragmanı izle! Son Yaz sezon finali izle!

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SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akgün Yağmur' a ne olduğunu öğrenmek için Gökhan'la yola çıkmışken, Selim emniyette rüşvet olayıyla ilgili ifade verir. Yağmur ve Kaan'ın kaza yaptığını kısa sürede öğrenince hastaneye koşarlar. Kaan ve Yağmur ameliyattayken Selim bu olayın sabotaj olabileceği şüphesiyle olayı araştırmaya başlamıştır bile. Akgün olayın kendisine yapılan bir sabotaj olduğunu öğrenince yapanı bulup cezasını vermeyi kafasına koyar. Gökhan ise kimliğinin ortaya çıkmaması için sürekli tetiktedir. Yağmur uyandığında kaza anını hatırlayamaz. Kaan'ın durumu ise daha ciddidir. Gökhan için şimdilik tehlike geçmiştir. Akgün ve Selim olayın peşine düşerken Canan da olayın sabotaj olduğunu öğrenip Selim'e sakladığı için kızar. Selim'in görevden el çektirildiği haberi gelince Akgün'e daha fazla iş düşecektir. Akgün Soner ve Eray'ın yardımıyla sabotajcının peşine düşer. Kim olduğunu öğrendiği anlarda ise Gökhan, Yağmur'un olayı hatırlamak üzere olduğunu fark etmiş olup ona yanaşır. Gökhan kendisi için çemberin daraldığını anlayınca geri dönülmez bir yola girer.

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