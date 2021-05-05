Son Yaz bu hafta yok mu? Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Son Yaz bu hafta yok mu? Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Son Yaz bu hafta yok mu? Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Son Yaz dizisinin konusu ve oyuncuları ile dikkat çekmeye başladı. Peki, Son Yaz bu hafta yok mu? Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz yeni bölüm ne zaman?

Son Yaz dizisinin konusu ve oyuncuları ile dikkat çekmeye başladı. Peki, Son Yaz bu hafta yok mu? Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz yeni bölüm ne zaman?

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akgün, Gökhan'ın abisi olmadığından şüphelenip, onu hastanelik edene kadar dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan'ın onu asla affetmeyeceğini düşünür ve kendini affettirmek için Gökhan'ın el konulan arabasını geri almaya karar verir. Soner ve Eray da Akgün'e yardımcı olacaktır. Diğer taraftan Yağmur, Gökhan'ı Akgün'le ilgili yumuşatmak için karşısına çıkar. Gökhan, Yağmur ve Akgün arasındaki bağın gücünü fark eder ve bundan hoşlanmaz. Gökhan'ın Akgün'ü yalnızlaştırmak için yapacağı hamle, Yağmur'un Akgün'le olan ilişkisini sorgulamasına yol açarken, Akgün de Gökhan'ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır. Selim, Fatih'i gözaltına almış olsa da Serap'ın tanıklığı Fatih'in tutuklanmasını zorlaştırır ancak Selim'in hamleleri henüz tükenmemiştir. Selim ve Canan, kimseye söylemeden ilişkilerini yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansını mahvetmemeye kararlıdır. Akgün'ün babası 12 yaşındaki doğum gününde tutuklandığı gün Akgün, bir daha doğum gününü kutlamamaya yemin etmiştir. 21 yaşına girerken kendisini seneler sonra bir ailenin parçası gibi hisseden Akgün, hayatı ve seçimleriyle ilgili bir yol ayrımına gelir. Yeni yaşında hayatın siyah ve beyazdan ibaret olmadığını anlayacak ve doğum gününü kendisini en mutlu hissettiği yerde kutlayacaktır.

SON YAZ BU HAFTA YOK MU?

FOX ekranlarının sevilen dizisi Son Yaz bu hafta yayınlanmayacak. "Sevgili Son Yaz Ailesi, Setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki, dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere."

SON YAZ SON BÖLÜM FULL İZLE

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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