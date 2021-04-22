Son Yaz 17. bölüm fragmanı izle! FOX TV Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz 16. bölüm izle

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SON YAZ 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SON YAZ 16. BÖLÜM İZLE

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SON YAZ 17. BÖLÜM ÖZETİ

Yakın çevresindekiler Gökhan'a şüpheli yaklaşsa da Akgün abisini bulduğu için mutludur. Canan, Selim'in babasını öğrendikten sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Selim ise Fatih'in üzerine daha kararlı giderek Korhan'ın cesedini aramaya başlar. Bu arada Naz'ın Eray'ı sıkıştırmasıyla nihayet cezaevinden çıkan Soner de Gökhan'ın bir sahtekâr olduğundan emindir. Yağmur'un desteğiyle Akgün de şüpheye düşer.

Selçuk'un çözmeye çalıştığı defterden sürpriz bir isim çıkar. Metin'in babası Boran Yaman'ın Halil Sadi ile ilişkisi olduğunu anlayan Selim onun da peşine düşer ve Boran Yaman'ın avukatı olarak karşısına beklenmedik bir isim çıkar. Fatih için ise çember daralır ve korktuğu başına gelir. Fatih'i Selim'in elinden kurtaran sürpriz bir isim olacaktır.

Bu sırada Yağmur herkesten gizli Gökhan ve Akgün'ün DNA'sını alıp Selim'den test için ricacı olur. Akgün abisiyle ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktır.

SON YAZ DİZİSİNİN KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur. Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir. Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.