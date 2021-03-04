Son Yaz 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Son Yaz 10. bölüm izle, son (10) bölüm full izle!
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Son Yaz 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Son Yaz 10. bölüm izle, son (10) bölüm full izle!

04.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:01
Son Yaz 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Son Yaz 10. bölüm izle, son (10) bölüm full izle!

Son Yaz 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Son Yaz dizisinin 10. bölümü ardından araştırılmaya başladı. FOX TV'de yayınlanan Son Yaz 11. bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölüm özeti! Son Yaz yeni bölümde neler olacak? FOX TV Son Yaz 10. bölüm izle, son (10) bölüm full izle!

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SON YAZ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Son Yaz dizisi FOX TV ekranlarında bu akşam 10. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 10. bölümün ardından şimdi de Son Yaz 11. bölüm için araştırmalarına başladılar. Son Yaz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Son Yaz 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Son Yaz 11. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

SON YAZ 9. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Selim, Akgün'ün ihanetini öğrendikten sonra Akgün'ün hayatını cehenneme çevirmeye karar verir. Köstebeklikten tutuklayamayacak olsa bile adam yaralamadan mahkemeye çıkaracaktır. Fakat Selim görevden el çektirilmiştir, bunu başka bir savcı üzerinden yapması gerekmektedir. Akgün mahkemeye çıktığında ise kimsenin beklediği olmaz.

Akgün'ü artık bambaşka bir yol beklemektedir. Fakat Akgün savcıya vicdan borcunu ödemeden gitmeye niyetli değildir. Selim Kara'nın namını temizlemek, ona kurulan komployu ortaya çıkarmak Akgün için namus borcudur. Tabii bunu kendisinden nefret eden Selim'e görünmeden yapmak zorundadır.

Canan ise kocasının düştüğü durumun farkındadır. Selim'e sahip çıkma sırası Canan'dadır.

Akgün, Selim'e kurulan komployu çözmek için uğraşırken yolları babasının başına gelenleri kendi yöntemi ile çözmek isteyen Yağmur'la kesişecektir. Yağmur zor bir karar vermek zorunda kalacaktır. Ya Akgün'ün yolunu seçip babasının mesleğini kurtaracak ya da yasa dışı yapılan bu eyleme karşı çıkacaktır.

SON YAZ 9. BÖLÜM İZLE

Fox'ta yayınlanan Son Yaz dizisinin 9. bölümünü tek parça olarak izleyebileceğiniz link.

SON YAZ DİZİSİNİN KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

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