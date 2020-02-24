SON UÇAK İRAN'DAN İSTANBUL'A GELDİ: SEFERLER TEK TARAFLI ASKIYA ALINDI
Haberler » Güncel » SON UÇAK İRAN'DAN İSTANBUL'A GELDİ: SEFERLER TEK TARAFLI ASKIYA ALINDI - Haber

SON UÇAK İRAN'DAN İSTANBUL'A GELDİ: SEFERLER TEK TARAFLI ASKIYA ALINDI

KORONAVİRÜS nedeniyle İran'da 8 kişinin ölmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

24.02.2020 01:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 01:15
SON UÇAK İRAN'DAN İSTANBUL'A GELDİ: SEFERLER TEK TARAFLI ASKIYA ALINDI
KORONAVİRÜS nedeniyle 'da 8 kişinin ölmesinin ardından 'nın İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak Havalimanı'na indi. Bu kapsamda, son uçak İran Havayolları'na ait Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı oldu. Uçakta bulunan yolcuların koruyucu maske taktıkları görüldü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Yolculardan görüntüler-Bagaj alım alınından görüntüler-Yolcuların koruyucu maske takması

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler