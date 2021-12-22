Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı: Bu pazar sandığa gidilse hangi parti yüzde kaç alır? - Haberler
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Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı: Bu pazar sandığa gidilse hangi parti yüzde kaç alır?

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Son seçimi doğru bilen anket şirketlerinden ORC'nin yaptığı araştırmaya göre; bu pazar seçim olsa AK Parti'nin oy oranı 30.3, CHP'nin oy oranı yüzde 25, MHP'nin oy oranı yüzde 8.8, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde ise 15.9 olarak belirlendi. Aynı ankette HDP'nin baraj altı kalması dikkat çekti.

Erken seçim tartışmaları devam ederken son seçimi doğru bilen anket şirketlerinden ORC, yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 3-9 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette CHP ve İYİ Parti oylarını artırırken AK Parti, MHP ve HDP'nin oylarında düşüş görüldü.

Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı: Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır?

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı toplamda yüzde 39,1 oranındayken; CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ise yüzde 41,4 oranında kaldı.

Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı: Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır?

ORC'nin anketine göre İYİ Parti, Şubat ayı anketindeki yüzde 10,8 oy oranını yükselişini sürdürerek yıl sonunda 15,9 oy oranına çıkarttı.

Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı: Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır?

CHP ise 2018 oy oranı olan yüzde 22 ile başladığı Şubat ayı seçim anketi grafiğinde, yıl sonuna geldiğimizde oy oranını 3 puan artırarak yüzde 25.5 seviyesine taşıdı.

Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı: Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır?

Ankette AK Parti'nin oy oranlarında ise Şubat ayı anketine göre düşüş görüldü. Partinin yüzde 36,8 olan oy oranı, grafikte yıl sonunda yüzde 30,3'e kadar geriledi.

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Yorumlar (4)
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:Mhp'in oranı yüksek 8 filan olmaz, gerçek milliyetçiler vermiyor küstürdüler, %6 alırlarsa dua etsinler. Cevap Yaz 49 76 Yayından Kaldır
Mehmet Akyüz :Gizli Erdoğancılar var görüntü vermeyen:)) Cevap Yaz 26 105 Yayından Kaldır
Metin Yalcin:Herkes ben vermedim diyor ama iki kişiden biri oy veriyor, 2023 de aynısı olacak rahat olun .. 14 59 Yayından Kaldır
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