Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı: Bu pazar sandığa gidilse hangi parti yüzde kaç alır?
Son seçimi doğru bilen anket şirketlerinden ORC'nin yaptığı araştırmaya göre; bu pazar seçim olsa AK Parti'nin oy oranı 30.3, CHP'nin oy oranı yüzde 25, MHP'nin oy oranı yüzde 8.8, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde ise 15.9 olarak belirlendi. Aynı ankette HDP'nin baraj altı kalması dikkat çekti.
Erken seçim tartışmaları devam ederken son seçimi doğru bilen anket şirketlerinden ORC, yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 3-9 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette CHP ve İYİ Parti oylarını artırırken AK Parti, MHP ve HDP'nin oylarında düşüş görüldü.
AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı toplamda yüzde 39,1 oranındayken; CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ise yüzde 41,4 oranında kaldı.
ORC'nin anketine göre İYİ Parti, Şubat ayı anketindeki yüzde 10,8 oy oranını yükselişini sürdürerek yıl sonunda 15,9 oy oranına çıkarttı.
CHP ise 2018 oy oranı olan yüzde 22 ile başladığı Şubat ayı seçim anketi grafiğinde, yıl sonuna geldiğimizde oy oranını 3 puan artırarak yüzde 25.5 seviyesine taşıdı.
Ankette AK Parti'nin oy oranlarında ise Şubat ayı anketine göre düşüş görüldü. Partinin yüzde 36,8 olan oy oranı, grafikte yıl sonunda yüzde 30,3'e kadar geriledi.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri