Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
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Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak

26 ilde telefonla 1500 kişiyle görüşülerek yapılan son araştırmada MHP'nin oy oranı yüzde 8.2 olarak belirlendi. Bu sonuç zaman zaman anket şirketlerine yönelik sert eleştirileri ile gündeme gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kızdıracak.

06.08.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:26

Artıbir Araştırma Şirketi'nin hazırladığı 'Türkiye'nin Gündemi' araştırmasında vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin barajı geçtiği araştırmada MHP yüzde 8.6 ile baraj altında kaldı.

AK PARTİ VE CHP ARASINDAKİ FARK 9 PUAN

26 ilde telefonla 1500 kişiyle görüşülerek yapılan ankette bu pazar seçim olsa AK Parti'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 34.2 olurken, tercihini CHP'den yana kullanacağını ifade edenlerin oranı yüzde 25.3'de kaldı.

Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak

İYİ PARTİ YÜKSELİŞTE

Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısını yaptığı Meral Akşener'in önderliğindeki İYİ Parti'nin yüzde 10.2'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada HDP ise yüzde 10.8 oldu.

MHP BARAJ ALTINDA

MHP'nin yüzde 8.2 ile baraj altında kaldığı araştırmada yeni kurulan DEVA Partisi'nin oyu yüzde 1.8, Gelecek Partisi'nin oyu yüzde 1.2, Kararsızlar ise yüzde 5.8 olarak belirlendi.

BAHÇELİ, ANKET ŞİRKETLERİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Daha önce MHP'nin oy oranını düşük göstererek algı oluşturulduğunu iddia eden Bahçeli, anket şirketlerini "şarlatan" olarak nitelendirmişti. Bununla da yetinmeyen MHP Lideri, "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlar" ifadeleri ile anket şirketlerine olan tepkisini dile getirmişti.

Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak

Manşet

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