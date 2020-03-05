Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! 5 partiden sadece İYİ Parti baraj altında kaldı

05.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:59

Optimar Araştırma tarafından 26 ilde yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan ankette AK Parti yüzde 42,2 oy alırken, yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve parti kurması beklenen Ali Babacan toplamda yüzde 1,5 oy aldı. Vatandaşlardan ise İdlib'deki operasyona büyük destek geldi.

SON ANKETE GÖRE SADECE İYİ PARTİ BARAJ ALTINDA KALDI

Optimar, son yaptıkları anket verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ankete göre, yükselişini sürdüren AK Parti, yüzde 42, 2, CHP 24,2, MHP 11,2, HDP 10,4.İYİ Pati ise 9,2 oy oranıyla baraj altında kalıyor.

DAVUTOĞLU VE BABACAN YÜZDE 1,5 OY ALDI

Araştırmada; Ahmet Davutoğlu'nun partisi 1,0 oy alırken, parti kurması beklenen Ali Babacan ise 0,5 oy oranına sahip. Ankette diğer partileri tercih edenler ise 1,3.

İDLİB OPERASYONUNA DESTEK YÜZDE 50

Katılımcılara, "Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerimize Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen askerlerimiz için yapılan operasyonları nasıl karşılıyorsunuz?" sorusu da yöneltildi. Soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 50'si harekatı olumlu bulurken yüzde 31,6'sı olumsuz karşıladı.

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