Son Nefesime Kadar yeni bölüm ne zaman? Son Nefesime Kadar 1. bölüm bugün var mı? Son Nefesime Kadar 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SON NEFESİME KADAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asayiş polisi Mihri karakolun önüne geldiğinde eski eşi Ferzan'la karşılaşır.

Ferzan, Ejder'in hapisten çıktığını söyler. Mihri dehşete düşer. Çünkü sekiz yıl önce Ejder onun hayatını alt üst etmiştir. Onun serbest kaldığını duyduğu an deliye döner.

Mihri hemen harekete geçer. Onu yakalaması ve tekrar demir parmaklıkların arkasına sokması gerekiyordur. Çünkü her an başkalarına zarar verebilecek potansiyelde bir suçludur Ejder…

Mihri ilçedeki masumları onun gibi birinden korumalıdır. Koruması gerekenlerin başında da kızından kalan tek yadigar, torunu Umut vardır.

Evde bir takım koruma tedbirlerini artırır. Umut buna isyan eder. Ablasının sağ kolu ve her zamanki yardımcısı Emel; ablasının girdiği panik ruh halini sakinleştirmeye çalışır ancak Mihri Ejder'i yakalayabilmek için mesleğinin sınırlarını zorlayacak kadar ileri gidecektir…

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