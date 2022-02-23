Son Nefesime Kadar Hazan kim? İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında, nereli? Son Nefesime Kadar 'Hazan' İpek Filiz Yazıcı dizileri ve filmleri

Son Nefesime Kadar Hazan kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında, nereli? İpek Filiz Yazıcı dizileri ve filmleri

SON NEFESİME KADAR KONUSU

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.

SON NEFESİME KADAR HAZAN KİMDİR?

Hazan, anne babasının göz bebeği, iyi, merhametli, sevecen ve başarılı bir öğrenci. Onu tanıyanın onu sevmemesi adeta imkânsız. Sıcacık gülüşü ve içten tavrıyla herkesin gönlünü kazanabilir. Dünyayı gezmek ve bir gezi fotoğrafçısı olmak en büyük hayali.

Lakin Hazan, cıvıl cıvıl, insanın içini aydınlatan bir genç kızken, Ejder'in saldırısından sonra ruhu incinmiş, kalbi kırılmış ve yaralı bir genç kıza çok hızlı dönüşür.

Yaşadığı ağır travma onun bir daha kolay kolay birine güvenmesine, bir gönül ilişkisine girmesine imkân tanımaz.

Yıllardır içten içe hayranlık duyduğu Berke, en yakın arkadaşı Ceylan ve hayatına bir arkadaş olarak giren Emre ile hiç hesapta olmayan yeni bir yola girer.

Annesi Suzan, son nefesini verirken canı gibi sevdiği kızı Hazan'ı, Mihri'ye emanet eder. Hazan hapisten çıkıp bir kabus gibi hayatına tekrar giren Ejder'e karşı Mihri'yle omuz omuza amansız bir mücadeleye girişir.

HAZAN GERÇEK ADI NEDİR?

Dizide Hazan karakterini canlandıran isim İpek Filiz Yazıcı'dır.

İPEK FİLİZ YAZICI KİMDİR?

İpek Filiz Yazıcı 6 Ekim 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzon, Of'ludur. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı. 2017'de yayımlanan Kayıt Dışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandırdı.

Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi. Yeni Hayat adlı dizide Gökçe Karatan karakterine hayat vermesi planlanırken dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi ve Türkiye'de alınan önlemler nedeniyle ertelenen dizinin ilk gösterimi 29 Eylül 2020'de yapıldı.

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