Son Nefesime Kadar hangi gün, ne zaman? Son Nefesime Kadar hangi kanalda?

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SON NEFESİME KADAR HANGİ GÜN?

İlk bölümü 23 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan Son Nefesime Kadar, her hafta çarşamba günleri yayınlanmaktadır.

SON NEFESİME KADAR İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asayiş polisi Mihri karakolun önüne geldiğinde eski eşi Ferzan'la karşılaşır.

Ferzan, Ejder'in hapisten çıktığını söyler. Mihri dehşete düşer. Çünkü sekiz yıl önce Ejder onun hayatını alt üst etmiştir. Onun serbest kaldığını duyduğu an deliye döner.

Mihri hemen harekete geçer. Onu yakalaması ve tekrar demir parmaklıkların arkasına sokması gerekiyordur. Çünkü her an başkalarına zarar verebilecek potansiyelde bir suçludur Ejder…

Mihri ilçedeki masumları onun gibi birinden korumalıdır. Koruması gerekenlerin başında da kızından kalan tek yadigar, torunu Umut vardır.

Evde bir takım koruma tedbirlerini artırır. Umut buna isyan eder. Ablasının sağ kolu ve her zamanki yardımcısı Emel; ablasının girdiği panik ruh halini sakinleştirmeye çalışır ancak Mihri Ejder'i yakalayabilmek için mesleğinin sınırlarını zorlayacak kadar ileri gidecektir…

SON NEFESİME KADAR 2. BÖLÜM ÖZETİ

Mihri, Ejder'in yine bir suça karıştığından emindir. Metruk evde bulduğu delillerin peşine düşer. Öte yandan Suzan, Cihangir'in tembihleri yüzünden Hazan'ın kaçırıldığını kimseye söyleyememenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır.

Hayri karıştığı kaçırma olayının kendisine anlatıldığı kadar sorunsuz ve olaysız sonuçlanmayacağını anladığında vicdanının sesine kulak vermeye karar verir.

Emre ve Saliha evde bir yemek daveti verirler. Yemeğe Mihri, Umut ve Emel de katılır.

Lakin herkes yıllardır eteğinde biriktirdiği taşları ortaya dökünce kapanmamış defterler yeniden açılacak ve hesaplaşmalar kaçınılmaz olacaktır…

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