Son Nefesime Kadar Gökçe kim? Rojda Demirer kaç yaşında, nereli? Rojda Demirer dizileri ve filmleri

Son Nefesime Kadar Gökçe kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Rojda Demirer kaç yaşında, nereli? Rojda Demirer dizileri ve filmleri

SON NEFESİME KADAR KONUSU

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.

SON NEFESİME KADAR GÖKÇE KİMDİR?

Gökçe, 34 yaşında, güçlü, tuttuğunu koparan, kocasına aşık bir kadın. Kasabanın önde gelen ailelerinden birinin kızı. Staj için çalışmaya başladığı kasabanın yerel gazetesinde Ferzan'ı ilk gördüğünde ona âşık olur. Hırslı ve inatçı bir genç kadın olduğundan, Ferzan'ın evliliğinin sarsıntıya girmesini bir fırsat olarak görür ve Ferzan'ı nikah masasına oturtur.

Mihri'nin tam tersi bir mizaca sahip olan Gökçe, Ferzan'la çok mutlu olacağını umut ederek bu evliliğe başlasa da Mihri'nin hayaleti her zaman evliliklerinin üzerinde olmuştur.

Gökçe, mücadeleci bir kadın olarak Ferzan'dan asla vazgeçmeyecek, kendi bildiği yollarla, kendi yöntemleriyle düzlüğe çıkarmaya çalıştığı evliliği için zaman zaman tehlikeli işlere kalkışacak ve yanlış kişilerle ittifak kuracaktır.

GÖKÇE GERÇEK ADI NEDİR?

Son Nefesime Kadar dizisinde Gökçe'yi canlandıran isim Rojda Demirer'dir.

ROJDA DEMİRER KİMDİR?

Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. Baba tarafından Diyarbakırlıdır. 1988 yılında (9 yaşındayken) TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. Bunu daha sonra TRT' de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları takip etmiştir. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girerek 2001 yılında mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır. Birkaç dizide de rol almaya başlamıştı.

Rojda Demirer'in Oynadığı Diziler

Son Nefesime Kadar/ Gökçe/ 2022

Maraşlı/ Firuzan/ 2021

Saygı/ Hasret Yakar/ 2020

Çarpışma/ Belma/ 2019

Adı Efsane/ Seçil/2017

Kördüğüm/ Neslihan/ 2016

Acil Aşk Aranıyor/ Dr. Ayla/ 2015

Hayat Yokuşu/ Sultan/ 2015

Elde Var Hayat/ Elif/ 2010

Geniş Aile/ Zeynep/ 2009

Melekler Korusun/ Esin/ 2009

Sevgili Dünürüm/ Ayperi/ 2007

Yaşanmış Şehir Hikayeleri/ Zeynep/ 2006

Ağa Kızı/ Biricik/ 2004

Aşk Olsun/ Ebru/ 2003

Rojda Demirer'in Oynadığı Filmler

Geniş Aile Komşu Kızı/ Zeynep/2019

Kaos - Örümcek Ağı/ Meltem/ 2012

Gönderilmemiş Mektuplar/ Ceren/ 2002

Rojda Demirer'in Aldığı Ödüller

Yıldız Teknik Üniversitesi – En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu/ 2011

Kavram Eğitim Kurumları – En İyi Kadın Oyuncu/ 2011

İsmail Cem Televizyon Ödülleri – En İyi Gençlik Dizisi – Yardımcı Kadın Oyuncu, Melekler Korusun/ 2010

Altın Kelebek Ödülleri – Umut Vadeden Kadın Oyuncu – Gönderilmemiş Mektuplar/ 2003

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