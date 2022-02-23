Son Nefesime Kadar Gökçe kim? Rojda Demirer kaç yaşında, nereli? Rojda Demirer dizileri ve filmleri
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FOX'un yeni dizisi "Son Nefesime Kadar" ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Son Nefesime Kadar Mihri kim sorusu araştırılıyor. Nurgül Yeşilçay'ın bir polisi canlandırdığı dizinin fragmanı sosyal medyada büyük beğeni topladı. BBC'nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan Son Nefesime Kadar Gökçe gerçek adı nedir? Rojda Demirer kaç yaşında, nereli? Rojda Demirer dizileri ve filmleri
Son Nefesime Kadar Gökçe kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Rojda Demirer kaç yaşında, nereli? Rojda Demirer dizileri ve filmleri
Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.
Gökçe, 34 yaşında, güçlü, tuttuğunu koparan, kocasına aşık bir kadın. Kasabanın önde gelen ailelerinden birinin kızı. Staj için çalışmaya başladığı kasabanın yerel gazetesinde Ferzan'ı ilk gördüğünde ona âşık olur. Hırslı ve inatçı bir genç kadın olduğundan, Ferzan'ın evliliğinin sarsıntıya girmesini bir fırsat olarak görür ve Ferzan'ı nikah masasına oturtur.
Mihri'nin tam tersi bir mizaca sahip olan Gökçe, Ferzan'la çok mutlu olacağını umut ederek bu evliliğe başlasa da Mihri'nin hayaleti her zaman evliliklerinin üzerinde olmuştur.
Gökçe, mücadeleci bir kadın olarak Ferzan'dan asla vazgeçmeyecek, kendi bildiği yollarla, kendi yöntemleriyle düzlüğe çıkarmaya çalıştığı evliliği için zaman zaman tehlikeli işlere kalkışacak ve yanlış kişilerle ittifak kuracaktır.
Son Nefesime Kadar dizisinde Gökçe'yi canlandıran isim Rojda Demirer'dir.
Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. Baba tarafından Diyarbakırlıdır. 1988 yılında (9 yaşındayken) TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. Bunu daha sonra TRT' de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları takip etmiştir. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girerek 2001 yılında mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır. Birkaç dizide de rol almaya başlamıştı.
Rojda Demirer'in Oynadığı Diziler
- Son Nefesime Kadar/ Gökçe/ 2022
- Maraşlı/ Firuzan/ 2021
- Saygı/ Hasret Yakar/ 2020
- Çarpışma/ Belma/ 2019
- Adı Efsane/ Seçil/2017
- Kördüğüm/ Neslihan/ 2016
- Acil Aşk Aranıyor/ Dr. Ayla/ 2015
- Hayat Yokuşu/ Sultan/ 2015
- Elde Var Hayat/ Elif/ 2010
- Geniş Aile/ Zeynep/ 2009
- Melekler Korusun/ Esin/ 2009
- Sevgili Dünürüm/ Ayperi/ 2007
- Yaşanmış Şehir Hikayeleri/ Zeynep/ 2006
- Ağa Kızı/ Biricik/ 2004
- Aşk Olsun/ Ebru/ 2003
Rojda Demirer'in Oynadığı Filmler
- Geniş Aile Komşu Kızı/ Zeynep/2019
- Kaos - Örümcek Ağı/ Meltem/ 2012
- Gönderilmemiş Mektuplar/ Ceren/ 2002
Rojda Demirer'in Aldığı Ödüller
- Yıldız Teknik Üniversitesi – En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu/ 2011
- Kavram Eğitim Kurumları – En İyi Kadın Oyuncu/ 2011
- İsmail Cem Televizyon Ödülleri – En İyi Gençlik Dizisi – Yardımcı Kadın Oyuncu, Melekler Korusun/ 2010
- Altın Kelebek Ödülleri – Umut Vadeden Kadın Oyuncu – Gönderilmemiş Mektuplar/ 2003