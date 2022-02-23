Son Nefesime Kadar Emre kim? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Son Nefesime Kadar 'Emre' Baran Bölükbaşı dizileri ve filmleri

Son Nefesime Kadar Emre kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Baran Bölükbaşı dizileri ve filmleri

SON NEFESİME KADAR KONUSU

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.

SON NEFESİME KADAR EMRE KİMDİR?

Emre, 24 yaşında idealist, yakışıklı ve hayalleri olan bir genç. Ablası Melisa'nın başına gelen vahim olay nedeniyle alt üst olan ailesi onun da hayatını derinden etkiler. Tam da ergenliğe gireceği sırada çok da istemeden yaptığı bir seçim Emre'nin hayatını sonsuza kadar değiştirir. Annesi Mihri, Emre'nin ve babası Ferzan'ın tüm itirazlarına rağmen Umut'a sahip çıkınca Emre de babasıyla birlikte annesine yüz çevirir.

Genç yaşta Saliha'yla çok da istemediği bir evlilik yapar. Sırf bir aileye sahip olmak, kendisinden esirgenen o ideal ailenin içinde olabilmek için kasabadan arkadaşı Saliha ile evlenir erken yaşta. Bu evlilik neticesinde ne büyük umutlarla girdiği üniversiteyi bitirebilir ne de hayallerini gerçekleştirebilir. Tüm bunlar neticesinde Emre içten içe Mihri'ye daha da kızar günden güne.

Evliliğinde yaşadığı sorunlar ve Ejder'in tekrar hayatlarına girmesiyle bozulan düzeni yüzünden Emre bir müddet kendini kaybolmuş hissedecek. Hiç beklemediği bir anda hayatına giren Hazan'sa onun hayata tekrar tutunması için sağlam bir dal olacak.

EMRE GERÇEK ADI NEDİR?

Dizide Emre karakterini canlandıran isim Baran Bölükbaşı'dır. Oyuncu son olarak Kırmızı Oda dizisinde Sadi'nin gençliğini canlandırmıştı.

BARAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Baran Bölükbaşı 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da doğmuştur. 1 metre 75 santim boyunda olan Bölükbaşı 71 kilodur. Boğa burcudur ve kahverengi gözleri vardır. Lise dönemlerinde müzik grubu kuran Bölükbaşı grupta saz, piyano, bateri gibi müzik aletleri çalmaya başlamıştır. Daha sonra Antalya Replik Sanat Eğitim Kurumları'nda oyunculuk eğitimi alan Baran Bölükbaşı ardından Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini Kanal D ekranlarında yayınlanan Adı Efsane dizisinde Fikret karakteriyle yaşamıştır. Ardından Sevdanın Bahçesi dizisinde ise Tolga karakterini, 2018 yılında "Servet" dizisinde Korkmaz karakterini canlandırarak oyunculuk hayatını devam ettirmiştir. Son Olarak Vuslat dizisinde, kısa yoldan para kazanmanın peşinde olan, mahalle çetesiyle birlikte küçük hırsızlıklar yapan ve asıl amacı büyük bir vurgun yapıp ortalardan kaybolmayı planlayan Fırat Çağlar karakterini canlandırmaktadır.

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