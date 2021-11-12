Son kırmızı ilin de kategori değiştirmesiyle 3 renkli korona haritasına geçtik

Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan aşılamada, son olarak Şanlıurfa da kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Böylelikle kırmızı kategoride il kalmadı.

"HEDEF TEK RENK MAVİ"

Bu gelişmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın turuncu, Hakkari'nin de mavi kategoriye geçmesine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"4 renkli haritadan 3 renkli haritaya geçtik! Şanlıurfa Turuncu, hedef tek renk mavi! Geç kalanlar, kolları sıvayalım! Hakkâri de Mavi!"

AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye 3 renkli haritaya geçerken Sağlık Bakanlığı aşılama verilerine göre; Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,89 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 79,84 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 219 bin 170'ye yükseldi.

49 MİLYONDAN FAZLA İKİ 2 DOZ AŞI OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 793 bin 328 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 49 milyon 554 bin 129 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 600 bin 163 kişiye aşı yapıldı.

Abdullah Karlıdağ Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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