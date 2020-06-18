İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
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İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2020 yaz kararnamesiyle 4 bin 626 hakim ve savcının görev yerleri değişti. HSK Kararnamesi ile bir ilke de imza atılarak ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı olarak atandı.

18.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:32

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 2020 adli ve idari yargı ana kararnamesini tamamladı. Kararname ile 4 bin 161'i adli 465'i idari toplam 4 bin 626 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

İLK BAŞÖRTÜLÜ BAŞSAVCI

Gaziantep, Manisa, Adana, Mardin, Aksaray, Tekirdağ, Bolu, Kırşehir, Siirt, Bartın, Ardahan, Bingöl, Şırnak, Tokat, Bitlis, Artvin, Niğde ve Gümüşhane başsavcıları değişti. Ankara, İzmir ve İstabul'a başsavcı vekili ile hakim ve savcı takviyesi yapıldı. Kararname ile bir ilk de gerçekleşti ve bir başörtülü savcı, başsavcı yapıldı. Nazilli Savcısı Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirildi.

Son kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı

KRİTİK İSİMLERE YENİ GÖREV

Kararname ile FETÖ'nün 17 Aralık kumpas soruşturmasını takipsizlik kararı vererek kapatan İstanbul savcısı Ekrem Aydıner İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirilirken, Ankara'da 16 sokak köpeğini öldüren üç sanığa 10'ar yıl hapis cezası veren Hakim Yaşar Sezikli Yargıtay savcısı oldu.

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İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu

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