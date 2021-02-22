İki ayda ikinci kez soyulan iş yerinin sahibi, hırsızları çaya davet etti
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İki ayda ikinci kez soyulan iş yerinin sahibi, hırsızları çaya davet etti

22.02.2021 10:32 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:58
İki ayda ikinci kez soyulan iş yerinin sahibi, hırsızları çaya davet etti

Diyarbakır'da hırsızlar, iki ay içinde telefoncu dükkanını ikinci kez soydu. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken iş yeri sahibi hırsızları "Gelsinler çay içelim ne lazımsa götürsünler" diyerek dükkanına davet etti.

Geçtiğimiz aylarda aynı iş yerine binanın merdiven altındaki duvarı kırıp giren hırsızlar, bu sefer sabah saatlerinde levye ile kepenkleri kırıp telefon dükkanına girip elektronik eşyaları çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi hırsızları bu sefer çaya beklediklerini söyledi.

"BÜTÜN CİHAZLARI ÇALMIŞLAR"

İki ay içerisinde iş yerinin ikinci kez soyulduğunu aktaran Şaban Yıldızöz, ilkinde de hırsızların yakalanmadığını ifade etti. İlk olayın yarası açıkken ikinci mağduriyetin başlarına geldiğini vurgulayan Yıldızöz, "Sabah saat 05.00 sıralarında darabanın kesildiğini ve yerinden çıkarıldığını fark etti. Esnaf arkadaşlar sağ olsunlar haber verdi. Geldiğimizde kepenk yoktu. Darabanın yarısını kesip dükkana girmişler. Yine geçen sefer gibi camekandaki bütün cihazları, müşteri cihazları onları çalmışlar.

"ÇAY İÇELİM"

Dükkanımın içi dört kamerayla izleniyor. Güvenlik kameram da var. Yüzleri maskeli ve elleri eldivenli. Bu ikinci mağduriyetim. Toplamda 80 bin lira civarında zararım var. Ya biz de hırsızlık yapacağız ya da esnaflığı bırakacağız. Çay demliyorum, bekliyorum. Kırmasınlar, numaram kapıdadır arasınlar. Gelsinler çay içelim ne lazımsa götürsünler" dedi.

Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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