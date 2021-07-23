Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor
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Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize atması nedeniyle gündemden düşmeyen Türkiye güzeli Şevval Şahin'in Instagram hesabından paylaştığı beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor.

Miss Turkey 2018 yarışmasından birincilikle çıkan güzel isim Şevval Şahin, eski erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral'ın Bebek'teki bir mekanda Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı deniz atması olayıyla bir anda magazin gündeminin en çok konuştuğu isim haline gelmişti.

İLİŞKİLERİNE YENİDEN BAŞLADILAR

Yaşanan olaylardan sonra Şevval Şahin ve Marcus Aral yeniden bir araya gelerek ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı almışlardı. Şevval Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla yeniden gündeme geldi.

KORONA DÖNEMİNDE PARTİDEN PARTİYE GİTTİ

Genç manken Şevval Şahin, koronavirüs salgını döneminde sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile hem düzenlediği hem de katılım sağladığı partiler nedeniyle büyük tepki almıştı.

BEYAZ İÇ ÇAMAŞIRLI KARELERİNİ PAYLAŞTI

Şimdilerde yaz sezonunun tadını çıkaran Şevval Şahin, sosyal medya sayfasından birbirinden iddialı kareler paylaşıyor. Daha çok güneşlendiği anları paylaşan Şahin'den şimdi ise farklı bir paylaşım geldi. Şevval Şahin, son olarak kovboy şapkası takarak beyaz iç çamaşırlı karelerini Instagram sayfasından yayınladı.

İşte Şevval Şahin'in beğeni yağan o pozları:

Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağdı
Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağdı
Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
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Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor - Haberler Magazin
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