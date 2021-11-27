Son dansçı ayı Brütüs de öldü

BURSA Ovakorusu Ayı Barınağı'nda, 27 yıl önce başlatılan 'Ayılara Özgürlük' projesi kapsamında getirilen 64 dansçı ayıdan tek kalan 37 yaşındaki ' Brütüs', yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle öldü. Barınak Şefi Azizcan Sezer, "Brütüs'ün ölümüyle birlikte şu an Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla dans ettirilmiş olan bozayı kalmadı" dedi.

'Ayılara Özgürlük Projesi' kapsamında 1994 yılında sokaklarda insanlar tarafından dans ettirilirken toplanan 64 ayı, doğal ortamlarında yaşamlarını sürmesi için Türkiye'de tek olan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Geçen süre içerisinde bu ayılardan 63'ü yaşlılığa bağlı doğal nedenlerle ölürken, sadece 'Brütüs' kaldı. Barınakta bulunan 10'u yavru, 64'ü yetişkin 74 bozayının en yaşlısı olan, 37 yaşındaki 'Brütüs' de yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle öldü. Brütüs'ün ölümüyle birlikte Türkiye'de bilinen son dansçı ayı da hayatını kaybetmiş oldu.

Sezer, Brütüs'ün ölümüyle birlikte Türkiye'de dans ettirilen başka bozayı kalmadığını belirtti.