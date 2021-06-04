Son dakika: Zeytinburnu'nda eşini uyurken baltayla öldüren Fazilet Azimi'nin duruşmasında kızı tanık olarak dinlendi
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Son dakika: Zeytinburnu'nda eşini uyurken baltayla öldüren Fazilet Azimi'nin duruşmasında kızı tanık olarak dinlendi

İhlas Haber Ajansı / Didem Köseoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda eşini uyurken baltayla öldüren Fazilet Azimi'nin duruşmasında kızı tanık olarak dinlendi Zeytinburnu'nda eşini gece uyurken 15 balta darbesiyle öldüren Fazilet Azimi'nin yargılandığı davada kızı Z.Ö. tanık olarak dinlendi.

Zeytinburnu'nda eşini uyurken baltayla öldüren Fazilet Azimi'nin duruşmasında kızı tanık olarak dinlendi

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda eşini gece uyurken 15 balta darbesiyle öldüren Fazilet Azimi'nin yargılandığı davada kızı Z.Ö. tanık olarak dinlendi. Babasıyla birbirlerini çok sevdiklerini belirten Z.Ö., "Şiddet olayı vardı. Babam boşanmak istemiyordu" dedi.

Zeytinburnu'nda 24 Kasım 2019 tarihinde eşi Hasan Özbek'i balta ile öldüren Afgan uyruklu Fazilet Azimi'nin yargılandığı davaya devam edildi. Bakırköy 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, maktul ve sanığın 6 yaşındaki kızları Z.Ö. tanık olarak dinlendi. Duruşmada tutuklu sanık Fazilet Azimi hazır bulundu.

Duruşmada, sanık Fazilet Azami'nin kızı Z.Ö. Adli Görüşme Odasında pedagog eşliğinde tanıklık yaptı. Z.Ö. ifadesinde, "Şiddet olayı vardı. Bağırmalar vurmalar vardı ama ben odama kaçardım hep. Annemle babamın bağrışmalarını ve kavgalarını duyuyordum. Bir kere yemek konusunda tartışırken babam anneme vurmuştu ben de odama gitmiştim. Bu olayın sebebini tam olarak hatırlayamıyorum. Tek hatırladığım bir bardak kırılmıştı ve annemin bileği kesilmişti. Neyden kavga ettiklerini hatırlamıyorum" dedi.

Mahkeme başkanı "Annenle babanın arasında boşanma konusu geçti mi" sorusu üzerine Z.Ö., "Boşanma konusu geçmişti. Annem boşanmak istiyordu. İki kere bu konu konuşuldu ama babam boşanmak istemiyordu" dedi. Başkanın "Babanla aran nasıldı?" sorusuna ise Z.Ö., "Babamla aram çok iyiydi. O beni çok seviyordu ben de onu çok seviyordum" yanıtını verdi.

Z.Ö.'nün tanıklığının ardından mahkeme başkanı sanık Fazilet Azimi'ye "Kızına soracağın bir soru var mı" diye sordu. Fazilet Azimi, "Tek sormak istediğim şey kızımın sıhhati. Merak ediyorum. Nasılmış, iyi mi?" dedi. Pedagogun soruyu yönelttiği küçük kız ise "İyiyim" diye cevap verdi.

Yeniden söz verilen Fazilet Azimi, "Kızım baskı altında kalmasın diye bir şey sormak istemiyorum. Kızım beni unutmuş olabilir. 2 senedir yokum. Onlar için çıkmam gerekiyor" diyerek tahliye olmak istediğini beyan etti.

Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme sanığın Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Kasım 2019'da Zeytinburnu'nda meydana gelen olay anlatılmıştı. Olay günü saat 21.00 sıralarında maktulün eve geldiğinin açıklandığı iddianamede, sanığın çocuklarının ve eşinin uyumasını beklediği, maktulün uyumasının ardından gece saat 03.30 sıralarında eşinin uyuduğu odaya geldiği belirtilmişti. Sanığın burada beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak eşine 15 kez balta ile vurduğu ve maktulün olay yerinde hayatını kaybettiği de iddianamede açıklanmıştı. Azimi'nin 'beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiyi tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti.

Son dakika: Zeytinburnu'nda eşini uyurken baltayla öldüren Fazilet Azimi'nin duruşmasında kızı tanık olarak dinlendi
Son dakika: Zeytinburnu'nda eşini uyurken baltayla öldüren Fazilet Azimi'nin duruşmasında kızı tanık olarak dinlendi
Son dakika: Zeytinburnu'nda eşini uyurken baltayla öldüren Fazilet Azimi'nin duruşmasında kızı tanık olarak dinlendi
Son dakika: Zeytinburnu'nda eşini uyurken baltayla öldüren Fazilet Azimi'nin duruşmasında kızı tanık olarak dinlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Didem Köseoğlu

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Son dakika: Zeytinburnu'nda eşini uyurken baltayla öldüren Fazilet Azimi'nin duruşmasında kızı tanık olarak dinlendi - Haberler
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