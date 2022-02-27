Son Dakika! Müzakere karmaşasına son noktayı Zelenski koydu: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak

Kremlin tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada Rus heyetinin, Ukraynalı yetkililerle görüşmek için Belarus'a gittiği ve saat15.00'a kadar Ukraynalı yetkililerin bekleneceğini açıklanmıştı. Ancak Ukrayna tarafı, saat 15.00'a kadar Belarus'a gitmedi. Kremlin cephesi de sürenin dolduğunu belirterek, Putin'in Danışmanı Medinskiy başkanlığındaki heyete "Geri dönün" talimatı verdi.

RUS BASINININ İDDİASI OLAY YARATTI

Fakat Rus basınında geçen son dakika haberinde, "Ukrayna görüşmeyi kabul etti, heyet Belarus'a gidiyor" ifadelerine yer verildi. Bu iddia da Ukrayna tarafından yalanladı. Ukraynalı yetkililer, güvenlik endişeleri gerekçesiyle görüşmeye gitmeyeceklerini duyurdu.

LUKAŞENKO İLE KONUŞTU

Bu gelişmelerin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski'nin görüşmede güvenlik endişelerini dile getirdiği, Lukaşenko'nun ise "Tüm önlemler alındı" dediği belirtildi. Bu görüşmenin ardından müzakerelerle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

"ÖN KOŞULSUZ GÖRÜŞÜLECEK"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ön koşul olmaksızın görüşeceklerini açıkladı. Ukrayna Başkanlık Ofisi ise Rusya ile müzakerelerin Belarus-Ukrayna sınırında gerçekleşeceğini duyurdu.