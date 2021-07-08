Son Dakika | Yüzlerce müşteri içerideyken, AVM'de korkutan yangın
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Son Dakika | Yüzlerce müşteri içerideyken, AVM'de korkutan yangın

Son Dakika | Yüzlerce müşteri içerideyken, AVM'de korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezinde, yüzlerce müşteri içerideyken yangın çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezinde, yüzlerce müşteri içerideyken yangın çıktı. Bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, maddi hasar meydana geldi

Yangın 18.40 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki Esas Holding'e ait 41 Burda isimli alışveriş merkezi içerisinde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin içerisinde bulunan bir restorandan alevler yükselmeye başladı. Çıkan alevleri gören restoran çalışanları ve müşteriler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken restoranda maddi hasar oluştu. AVM içindeki müşteriler yangını korku dolu gözlerle izledi.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son Dakika | Yüzlerce müşteri içerideyken, AVM'de korkutan yangın
Son Dakika | Yüzlerce müşteri içerideyken, AVM'de korkutan yangın
Son Dakika | Yüzlerce müşteri içerideyken, AVM'de korkutan yangın
Son Dakika | Yüzlerce müşteri içerideyken, AVM'de korkutan yangın
Son Dakika | Yüzlerce müşteri içerideyken, AVM'de korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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