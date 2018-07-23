Son Dakika! Bedelli Askerlik Süresini 21 Güne Düşüren Önerge Komisyonda Kabul Edildi

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler yaklaşık 6 saat sürdü. Tümünün üzerindeki görüşmelerin ardından teklifin maddelerine geçildi. Teklifin ilk iki maddesi, dövizle askerlik ve bedelli askerlikle ilgili düzenlemeleri içeriyor.

BEDELLİ ASKERLİK 21 GÜNE İNDİRİLDİ

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda asker kökenli AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın imzasını taşıyan önergenin kabulüyle bedelli askerlikte eğitim şartı 28 günden 21 güne düşürüldü.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR 2 BİN EURO ÖDEYECEK

Ardından yapılan oylama ile madde görüşmelerine geçildi. Komisyonda dövizli askerlikte yaş şartını kaldıran ve 2 bin avro ödeyip Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarını öngören teklifin 1. maddesi kabul edildi.

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