KYK yurt başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken son dakika haberi geldi. KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorusunun yanıtı belli oldu. 2021 2022 KYK yurt başvuru işlemlerinin 12 Eylül'de tamamlanmasının ardından üniversite öğrencileri sonuçlar için yapılacak açıklamaya odaklandı. SON DAKİKA Yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları 2021 sorgulama!

2021 YURT FİYATLARI

2020-2021 ve 2021-2022 akademik takviminde, üniversite öğrencileri, 6-12 Eylül tarihleri arasında yurt başvurularını gerçekleştirdi. Yurtlar fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor. Yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. 1.5 yıl önce en düşük yurt ücreti 230 lirayken, zamla birlikte 275 TL oldu. En yüksek fiyat da 500 liradan 600 liraya çıktı. Yurda yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise, yüzde 20- 28.5 arasında zamlanarak en düşük 376, en yüksek 820 lira oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Son dakika: 2021 yılı KPSS sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

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