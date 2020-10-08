Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt

08.10.2020 15:54 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:51

Son Dakika! Yunanistan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayacak şekilde Ege Denizi'nde atış eğitimi için Navtex ilan etti. Türkiye Yunanistan'ın provokasyonuna anında karşılık verdi ve 28 Ekim'de atış eğitimleri için Navtex ilan etti.

Türkiye'nin Akdeniz'deki hamlelerinden sonra bölgedeki hakimiyetini kaybeden Yunanistan, uluslararası basında mağdur rolünü oynarken, provokasyonlarına da devam ediyor. Geçen günlerde Navtex ilan eden Yunanistan, Türkiye ile NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayacak şekilde yeni bir Navtex ilanında bulundu.

"YUNANİSTAN GERÇEK NİYETİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR"

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi için çaba harcarken Yunanistan'ın daha önce üzerinde mutabakata varılmış bir ilkeyi bilerek ihlal etmesi gerçek niyetini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerine yer verildi

Türkiye Yunansitan'ın bu provokasyonuna anında karşılık verdi. 28 Ekim tarihinde atış talimi yapılması için Navtex ilan edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt
Haber Yorumları (14)
ARAMA GEMİLERİ ŞUAN LİMANDA YATIYOR: navtex ilanı var ama ortada gemi yok. akıl oyunlare ama yersen. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TUZLU: 29 ekim umrumuzdaymış gibi yapalım. . bütün komşularımızla aramız kötü, ekonomi bitmiş, cumhuriyetin bütün değerleri ayaklar altında. . siz oynayın ben artık çekirdek çitleyip izliyorum. . helal olsun bee demek bizde 28 ekimde atış talimi yapıp yunanlılara gününü göstereceğiz. . bravooo
Cevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
SEDAT: Bravo hakkaten iki tarafa da yani
Yayından Kaldır
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şehrazat Sezen Aksu Özgü Namal
Spor Falcao Erol Bulut Ozan Tufan Roland Garros Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ekim Milli Fransa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 17:13:05. #1.14#
title