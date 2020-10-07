Son Dakika! Yunan mahkemesi, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna karar verince sokaklar karıştı

Son dakika! Yunan mahkemesi, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna karar verdi. Karar sonrası Yunanistan'da sokaklar karıştı.

Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak partisinin liderleri, suç örgütü yönetmekten suçlu bulundu. Atina'daki temyiz mahkemesi de beş buçuk yıldır devam eden davada partiyi 'suç örgütü' olarak tanımladı.

MAHKEME ÖNÜNDE KARIŞIKLIK ÇIKTI

Alexandras Caddesi'ndeki mahkeme önünde toplanan on binlerce antifaşist "Masum değiller. Naziler cezaevine" sloganları attı. Kararın açıklandığı sıra Altın Şafak'ı protesto eden antifaşistlere polis saldırdı. Altın Şafak partisi ülkedeki göçmenleri, devrimcileri ve anifaşistleri hedef alan saldırılar düzenlemekle suçlanıyordu. Altın Şafak'ı mahkemeye götüren süreç partinin bir üyesinin müzisyen rapçi Pavlos Fyssas'ı öldürmesiyle başlamıştı.

ÇEŞİTLİ SUÇLAMALAR YÖNETİLDİ

CNN Türk Atina temsilcisi, haberi şu sözlerle yorumladı: "Yunanistan'da yaklaşık 5.5 yıl süren ırkçı Neo Nazi Altın Şafak davasında karar az önce açıklandı. Atina Ağır Ceza İstinaf Mahkemesi, tam 453 oturumdan sonra Altın Şafak Partisi'ni suç örgütü olarak ilan etti. Partinin lideri de dahil 18 kişiye de cinayet, adam yaralama, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, patlayıcı silah bulundurmak, darbe teşebbüsü, siyasi parti görüntüsü altında organize ve suç örgütü kurmak, suç örgütü yönetmek gibi suçlamalarda suçlu ilan edildi. Cezaları önümüzdeki saatlerde öğreneceğiz"

TÜRKİYE KARŞITI POLİTİKALARIYLA BİLİNİYORDU

Türkiye ve göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Altın Şafak Partisi, 2012 ile 2015 yıllarında yapılan üç seçimde yüzde 6 ile yüzde 7 arasında oy almayı başarmıştı. Parti son olarak 2018 seçimlerinde ise yaklaşık yüzde 3 oy almıştı. Nazi yanlısı parti üyeleri Yunan kamuoyunda sık sık antisemit ve neonazi olarak tanımlanıyordu.