Usta oyuncu Nur İncegül hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Usta oyuncu Nur İncegül hayatını kaybetti

11.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:15
Usta oyuncu Nur İncegül hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta ismi Nur İncegül hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta ismi Nur İncegül hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Birtanem Candaner, 'Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annemi kaybettik' mesajıyla duyurdu. 77 yaşında kansere yenik düşen oyuncu aynı gün son yolculuğuna uğurlandı.

Nur İncegül Kimdir?

1944 yılında dünyaya gelen Nur İncegül, Ümit Efekan'ın yönettiği 1984 yılı yapımı "Zavallılar" filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İncegül'ün rol aldığı filmler arasında Tapılacak Kadın, Yaşamak Haram Oldu, Nisan Bitti, Seven Kıskanır, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Hasret, Sevdiğimi Biliyorsun, Yazgı, Can Borcu, Sevgiler Çiçek Gibi, Bu Şehrin Geceleri, Hedef, Bir Avuç Sevgi, Yalnız Değilsiniz, Yalnızlar, Sonsuza Yürümek, Ölesiye Sevmek, Aliye, Zor Görev, Hayat Çemberi gibi filmler yer almaktadır. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve ses sanatçısı olan Nur İncegül'ün plak çalışmalarının yanı sıra güfteleri de vardır.

Usta oyuncu Nur İncegül hayatını kaybetti

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Osman Kavala Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Seren Serengil Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Usta oyuncu Nur İncegül hayatını kaybetti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 14:15:42. #1.15#
title