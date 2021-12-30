Son dakika yerel: Hazine ve Maliye Eski Bakanı Lütfi Elvan, Vali Su'yu ziyaret etti

MERSİN (İHA) - Hazine ve Maliye Eski Bakanı Sayın Lütfi Elvan, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin'de, Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sahil Valilik binasında gerçekleşen ziyarette Elvan'a; Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan ve Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Cesim Ercik eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, nazik ziyaretlerinden dolayı Elvan ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - MERSİN

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