Son dakika yerel: Emek atölyelerinin lezzetleri Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika yerel: Emek atölyelerinin lezzetleri Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika yerel: Emek atölyelerinin lezzetleri Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağında

Gelen son dakika haberlerine göre Kuşadası Belediyesi'nin desteği ile kurulan S.S Ada Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren "Emek Atölyeleri" her Perşembe günü kurulan Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'ndaki yerini aldı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi'nin desteği ile kurulan S.S Ada Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren "Emek Atölyeleri" her Perşembe günü kurulan Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'ndaki yerini aldı. Sokakta kurulan stantta Emek Atölyeleri'nde gönüllü olarak çalışan kadınların el emeğiyle hazırladıkları börek, dolma, erişte ve reçel gibi ürünler satışa sunuluyor.

Pandemi döneminde ürettikleri tek kullanımlık yüz maskeleri ile Aydın'ın maske ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan S.S Ada Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi'ne bağlı Emek Atölyeleri'nde gönüllü olarak çalışan kadınlar şimdi de el emeği gıda ürünlerini Kuşadalılar ile buluşturuyor. Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta kurulan yerel üretici pazarında stant açan Emek Atölyesi gönüllüleri, evlerinde hazırladıkları sirke, erişte, ev yapımı salça, tarhana, dolma, el açması börek ve tatlıları Kuşadalıların beğenisine sunuyor. Kuşadalılar'ın yoğun ilgi gösterdiği ürünler, fiyatlarıyla da her kesime hitap ediyor.

S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nihal Güler, "Kooperatifimizin çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyeleri çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Atölyelerimizde gönüllü olarak çalışan kadınlar bir yandan maske üretimine devam ederken bir yandan da Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nda kurduğumuz stantta satışa sunmak üzere gıda ürünleri hazırlıyor. Kadınlarımızın emeği kooperatifimizin gücüne güç katıyor. Bizlere verdiği destekten dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel'e teşekkür ederiz" diye konuştu. - AYDIN

Son dakika yerel: Emek atölyelerinin lezzetleri Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağında

Son dakika yerel: Emek atölyelerinin lezzetleri Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağında

Son dakika yerel: Emek atölyelerinin lezzetleri Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağında

Son dakika yerel: Emek atölyelerinin lezzetleri Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Süleyman Soylu Sezai Temelli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Gülben Ergen
Spor Mario Balotelli Fatih Terim Gökhan Töre Lionel Messi Umut Meraş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika yerel: Emek atölyelerinin lezzetleri Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 18:14:46. #1.11#