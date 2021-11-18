Son dakika yerel: BEBKA Genel Sekreteri Durak, Beylikova'daki yatırımları inceledi - Haberler
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Son dakika yerel: BEBKA Genel Sekreteri Durak, Beylikova'daki yatırımları inceledi

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Son dakika yerel: BEBKA Genel Sekreteri Durak, Beylikova'daki yatırımları inceledi

Son dakika yerel haberi: Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Zeki Durak, gerçekleştirdiği Beylikova ziyaretinde, BEBKA Mali Proje Desteği ile yapılan yatırımları inceledi.

BEYLİKOVA, ESKİŞEHİR (İHA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Zeki Durak, gerçekleştirdiği Beylikova ziyaretinde, BEBKA Mali Proje Desteği ile yapılan yatırımları inceledi.

BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Genel Sekreter Durak, Başkan Alp ve beraberindeki heyet, Kırsalda Ekonomik Kalkınma Projeleri ile yapılan Beylikova 190 Bin Watt'lık Güneş Elektrik Santrali Tesisi, 13 metreküp Vidanjör-Arasöz Hizmet Aracı, 500 kilo ve 1 tonluk Silaj Paketleme Tesisi ve Süt Soğutma Tesisinde incelemede bulundu.

BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "BEBKA Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Proje Desteği ile Belediye Başkanı Özkan Alp'in kazandırmış olduğu projeler sayesinde ilçe ekonomisine katkı sağlanmış olduğunu görmek çok güzel, kazanan üretici ve çiftçilerimiz oldu" dedi.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ise Durak'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Son dakika yerel: BEBKA Genel Sekreteri Durak, Beylikova'daki yatırımları inceledi

Son dakika yerel: BEBKA Genel Sekreteri Durak, Beylikova'daki yatırımları inceledi

Son dakika yerel: BEBKA Genel Sekreteri Durak, Beylikova'daki yatırımları inceledi

Son dakika yerel: BEBKA Genel Sekreteri Durak, Beylikova'daki yatırımları inceledi

Son dakika yerel: BEBKA Genel Sekreteri Durak, Beylikova'daki yatırımları inceledi

Son dakika yerel: BEBKA Genel Sekreteri Durak, Beylikova'daki yatırımları inceledi

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