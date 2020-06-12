Son dakika yerel: Aras Kuş Cenneti Poyraz kuşlarıyla cıvıl cıvıl
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Son dakika yerel: Aras Kuş Cenneti Poyraz kuşlarıyla cıvıl cıvıl

Son dakika habere göre Aras Kuş Cenneti Poyraz kuşlarıyla cıvıl cıvıl Türkiye'nin en doğusunda yer alan Iğdır'da bulunan Aras Nehri Poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl oldu.

12.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:16

Aras Kuş Cenneti Poyraz kuşlarıyla cıvıl cıvıl

IĞDIR - Türkiye'nin en doğusunda yer alan Iğdır'da bulunan Aras Nehri Poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl oldu.

Her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapan Iğdır'da çekilen görüntüler iç ısıttı. Türkiye'nin farklı noktalarından göç eden kuşlar, Iğdır'da sulak alanlarda bir araya gelmeye devam ediyor. Poyraz Kuşları (Haematopus ostralegus) Aras nehrinin yanı başında yer aldılar.

Son dakika yerel: Aras Kuş Cenneti Poyraz kuşlarıyla cıvıl cıvıl

Kaynak: İHA

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