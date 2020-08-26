Son dakika! Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralananlar ve şehit yakınları acılarını mahkemede anlattı
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Son dakika! Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralananlar ve şehit yakınları acılarını mahkemede anlattı

Son dakika gündem haberine göre Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın yargılanmasına, şehit yakınları ve yaralıların dinlenmesiyle devam edildi.

26.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:37

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın yargılanmasına, şehit yakınları ve yaralıların dinlenmesiyle devam edildi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde başlayan üçüncü gün duruşmasında şehit yakını ve yaralılar, terörist Tarrant ile yüzleşmeye devam etti.

Tarrant, güvenlik görevlileri eşliğinde elleri kelepçeli halde duruşma salonuna getirildi.

Saldırıda babası Hacı Muhammed Davud Nabi'yi kaybeden Ahad Nabi, mahkemeye hitaben, "Bu adamı özel bir hapishaneye koyulmasını, özel tedavi ve koruması için ülkenin vergilerinin harcanmamasını talep ediyorum." dedi.

Terörist Tarrant'a seslenen Nabi, "Benim 71 yaşındaki babamla eğer teke tek dövüşseydin, seni ortadan ikiye ayırırdı. Fakat sen, sadece hayatının 10 dakikalık bir diliminde kurt postuna bürünmüş aciz bir koyunsun. Ben ise güçlüyüm ve sen beni daha da güçlü kıldın." diye konuştu.

"Baban senden utanıyordur"

Nabi, teröristin savunmasız insanları öldürdüğünü belirterek, "Yaptığından ötürü seni affetmiyorum. Hapse girdiğin zaman cehennemde olduğun ve seni ateşin beklediği gerçeğini anlayacaksın." ifadelerini kullandı.

Terörist Tarrant, Nabi'nin bu sözlerine kafa sallayarak karşılık verdi.

Tarrant'ın bu toplumun bir çöplüğü olduğunu vurgulayan Nabi, "Baban senden utanıyordur. Sen ancak bir çöplüğe gömülmeyi hak ediyorsun." dedi.

Nabi, konuşmasını tekbir getirerek sonlandırdı.

"Seni affediyorum Brenton"

14 yaşındaki oğlu Seyid'i saldırıda kaybeden John Milne ise "Bir katile bile affedilme şansı verilmelidir." diyerek Tarrant'ı affettiğini açıkladı.

Yanındaki kızının da bu kararında kendisini desteklediğini mahkemeye beyan eden Milne, şunları söyledi:

"Seni affediyorum Brenton. Benim 14 yaşındaki oğlum Seyid'i katletmene rağmen.

Bana hiçbir kurşun isabet etmedi, ben orada bile değildim. Fakat kalbimde öyle büyük bir yara oluştu ki ancak oğlum Seyid ile cennette bir araya gelirsem iyileşebilir. Seni de orada görmek isterim Brenton, mümkünse oğluma bizzat özür dilemeni ümit ederim. Eminim o seni affetmiştir."

Bir çocuğu öldürmekten daha büyük bir suçun olmadığının altını çizen Milne, "Ölenin arkasında kalanlar, bitmeyecek bir travmaya katlanmak zorundalar ve bunu tecrübe etmeyenler ne manaya geldiğini asla bilemezler." diye konuştu.

Milne, teröriste hitaben, "Bir kez daha seni şartsız olarak affediyorum. Lütfen onun ismini hatırla." ifadesini kullandı.

Şehit Abdulfettah Kasım'ın kızı Sara Kasım, babasının şu an burada olmasını çok istediğini belirterek, "Anne ve babamın güvenlik ve çocuklarının başarılı olması için yerleştiği bir ülkede bunların olacağını asla hayal edemezdim." dedi.

Kasım, teröriste hitaben, "O bir tercih yaptı... Aptalca, sorumsuzca, acımasızca, bencilce, iğrenç, çirkin ve şeytanca bir tercih." diye seslendi.

"Öğrencilerim beni selamünaleyküm diye karşılıyor"

Babasına duyduğu özlemi, "Bana Filistin'deki zeytin ağaçlarını anlatmasını dinlemek istiyorum. Babamın sesini duymak istiyorum." ifadeleriyle dile getiren Kasım, babasıyla yaşadığı hatıraları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Kasım, babasını kaybedene kadar bu acının nasıl bir şey olduğunu anlamadığını vurgulayarak, "Çok sarsıldık ve kalbimiz milyonlarca parçalara ayrıldı. Ama o kırıkları yavaş yavaş altın bir iplikle yeniden bağlıyoruz. Yeniden bir bütün oluyor, daha güçlü, daha güzel ve eskisinden çok daha fazla birlik haline geliyoruz." dedi.

Terör saldırısının ardından Yeni Zelanda halkının Müslümanlara daha fazla yakınlaştığını ve İslam'ın barışçılığını daha iyi anladıklarını söyleyen Kasım, "Öğrencilerim artık beni selamünaleyküm Sara Hanım diyerek karşılıyorlar." diye konuştu.

Kasım, teröriste bir kez daha hitap ederek, "Bu mahkeme salonuna iyi bak ve buradaki ötekinin kim olduğunu kendine sor. O biz miyiz, yoksa sen mi? Sanırım cevabı çok açık." dedi.

Terörist Tarrant'ın ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor

Kendi savunmasını yapma isteği 13 Temmuz'da Christchurch Yüksek Mahkemesince kabul edilen terörist Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 4 günlük yargılamanın ardından ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor.

Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.

Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi ise yaralanmıştı.

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Son dakika! Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralananlar ve şehit yakınları acılarını mahkemede anlattı

Kaynak: AA

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