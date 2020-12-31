Son Dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına "merhaba" dedi

Son dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına merhaba dedi. Salgının kontrol altına alındığı ülkede kutlamalara herhangi bir kısıtlama getirilmezken, yeni yıl ülkenin birçok yerinde havai fişekler ile karşılandı.

Yeni Zelanda 2020 yılına veda ederek 2021 yılına giren ilk ülkelerden oldu. Başbakan Jacinda Ardern önderliğinde koronavirüs salgınına karşı sıkı önlemler alan Yeni Zelanda'da yeni yıl kutlamaları olağan seyrinde devam ediyor. 7 haftalık çok sıkı yasaklar getiren Yeni Zelanda'da kutlamaların normal şekilde uygulanacağı belirtildi.

PASİFİK ADASI ÜLKELERİ YENİ YILA GİREN İLK ÜLKELER OLDU

Öte yandan Pasifik adaları Tonga, Samoa ve Kiribati 2021'e ilk giren ülkeler oldu. Pasifik adası ülkeleri TSİ 13:00'te 2021'e giriş yaptı.

Bu ülkeleri Yeni Zelanda takip ederken, sırasıyla Japonya, Güney Kore ve Avustralya da yeni yıla girmek için saat sayıyor.

YENİ YILA EN SON GİRECEK ÜLKELER

Pasifik Okyanusu'nda bulunan Bakers Adası ve Amerikan Samoası ise 2021'e en son girecek ülkeler olacak.

KUTLAMALAR BU YIL COŞKULU OLMAYACAK

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede kutlamalar yasaklanırken sokağa çıkma konusunda da kısıtlamalar getirildi. Yeni yıla ilk girecek ülkelerden biri olan Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'de halktan sokağa çıkmamaları istenirken ünlü liman bölgesindeki havai fişek kutlamalarına katılmamaları önerisinde bulunuldu. Ülkenin farklı bölgelerinde de yasaklamalar devam ediyor.

ABD'DE SIKI ÖNLEMLER ALINDI

Koronavirüs salgınının merkez üssü olan ABD'de de çok sıkı önlemler alındı. New York'un meşhur Times Meydanı'ndaki geleneksel yılbaşı kutlamalarına yasak gelirken, bu bölgeye insanların geçişine izin verilmeyeceği belirtildi. Böylelikle 1904'ten beri bölgedeki kutlamalar insan olmadan gerçekleşecek. Bu kutlamaların ve canlı müziğin internet üzerinden izlenebileceği kaydedildi.

SAMOA 9'UNCU KEZ ERKEN GİRDİ

Pasifik adası Samoa'da yaşayanlar bugünkü kutlamalar ile birlikte dünya üzerinde yeni yıla dokuzuncu kez erken giriş yaptı. 2011 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda ile ticareti kolaylaştırmak için daha erken bir saat dilimine geçen Samoalılar böylelikle dokuzuncu kez yeni yıla erken merhaba dedi.

Noel Adası olarak da bilinen Kiribati'nin bir parçası olan Kiritimati ise 1994 yılında ülkeye daha çok turist çekmek için zaman dilimini değiştirmişti. 1994 yılına kadar dünya üzerinde yeni yıla en son giren bölge olan 6.500 nüfuslu Kiritimati böylelikle artık yeni yıla en erken giren bölge haline geldi.

Yeni Zelanda'dan ilk görüntüler şu şekilde: